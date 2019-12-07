БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились после 5,5 часов.

Лидеры начали встречу в 15.25. После вступительного слова переговоры продолжились в закрытом от прессы режиме. Также Путин пригласил участников переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.

Как ожидалось, стороны обсудят дорожные карты союзной интеграции, также предметом переговоров должны были стать межгосударственные инвестпроекты и газ.