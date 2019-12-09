ЛОНДОН, 9 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Верховный суд Великобритании в понедельник начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, следует из материалов суда.

Слушания назначены на 9-12 декабря.

В ходе заседаний планируется рассмотреть ряд технических вопросов, выдвинутых как украинской, так и российской сторонами. В частности, будет обсуждаться вопрос о том, были ли у министра финансов Украины достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций на условиях, на которых они были размещены в 2013 году, можно ли рассматривать "фактор давления" на украинские власти со стороны РФ, а также ряд вопросов, связанных с выплатами по евробондам.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину.