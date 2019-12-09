МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает отнести ряд страховых пенсий россиян к доходам, с которых нельзя будет взыскивать долги, сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на законопроект.

Согласно сообщению, в список таких доходов могут войти страховая пенсия по старости или инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по обеспечению военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, либо пособия по временной нетрудоспособности.

"В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум", — пишет газета с ссылкой на документ.

Отмечается, что эти законопроекты были одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно опубликованной газетой пояснительной записке, из пенсий можно будет взыскать отдельные виды долгов: по ЖКХ, по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа.

"Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Таким образом у пенсионера все равно останется прожиточный минимум", — пишет газета.