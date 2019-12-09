МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на статистических данных из Китая и беспокойстве за торговое соглашение США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.06 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,39% — до 64,14 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52%, до 58,89 доллара за баррель.

Экспорт из Китая в ноябре этого года неожиданно упал на 1,1%, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,8%.

Китай является крупнейшим потребителем нефти, поэтому статистика добавила беспокойства инвесторам, которые боятся снижения спроса на сырье из-за торговой войны между КНР и США. Данные по экспорту — "жертва затянувшейся торговой войны", сказал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

США и КНР пытаются прийти к соглашению по торговым вопросам в преддверии очередного повышения американских импортных пошлин 15 декабря. В пятницу советник президента США по экономике Ларри Кудлоу заявил, что стороны близки к сделке, но США могут отказаться от нее в последний момент, если американская администрация не добьется от КНР желаемых условий.