КАИР, 9 дек /ПРАЙМ/. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил Бадрэддина Абдельрахима Ибрагима новым руководителем центрального банка страны, сообщил новостной портал "Аль-Айн".

Новое назначение состоялось после подписания отставки бывшего главы центробанка Хусейна Джанкуля.

Джанкуль подал в отставку еще 20 ноября без указания ее причины. Он получил пост главы центробанка Судана в мае этого года по решению Переходного военного совета после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. Новый руководитель суданского центробанка Абдельрахим Ибрагим ранее занимал должность заместителя Джанкуля.

Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.