КАИР, 9 дек /ПРАЙМ/. Международный аэропорт курортного города Шарм-эш-Шейх в Египте стал самым быстроразвивающимся аэропортом в Африке в 2019 году, приводит египетская газета "Ахбар аль-Йоум" данные доклада организации Routes Online, занимающейся мониторингом и анализом развития мировой авиационной отрасли.

Аэропорт египетской Хургады занял третье место в списке десяти самых быстроразвивающихся аэропортов континента. Второе место у аэропорта Марракеш в Марокко.

"Аэропорт Шарм-эш-Шейха увеличил пассажиропоток с 1,16 миллиона в 2018 году до 1,49 миллиона в 2019, что составило 28,9% роста. Рост числа пассажиров аэропорта Хургады составил, соответственно, 11,9%", — говорится в сообщении.

Министр туризма Египта Рания аль-Мушат в своем комментарии пояснила, что в ближайшее время аэропорт Шарм-эш-Шейха станет еще более загруженным, благодаря отмене Великобританией запрета на полеты в этот курортный город на Красном море.

Россия и ряд других стран приостановили полеты в Шарм-эш-Шейх после крушения в конце октября 2015 года над Синайским полуостровом самолета с российскими туристами, вылетевшего из аэропорта этого курорта. Великобритания в октябре этого года сняла запрет на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх, Россия запрет пока сохраняет.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.