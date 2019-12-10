ДОХА, 10 дек /ПРАЙМ/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в понедельник утвердил проект бюджета королевства на 2020 год с расходами в размере 1,02 триллиона риалов (почти 272 миллиардов долларов) и доходами в размере 833 миллиарда риалов (более 222,1 миллиарда долларов), дефицит оценивается в 187 миллиардов риалов (49,8 миллиарда долларов), сообщило Саудовское госагентство новостей SPA.

Согласно проекту, расходы будут на 7,8% ниже, чем в 2019 году. При этом в бюджете королевства на 2020 год заложены более низкие нефтяные доходы — в размере 513 миллиардов риалов (136,8 миллиарда долларов) по сравнению с 602 миллиардами (160,5 миллиарда) в этом году. Экономический рост в следующем году прогнозируется на уровне 2,3%.

"Предпринятые в течение трех последних лет реформы начали приносить положительные плоды в финансовой и экономической отраслях. Политика экономии финансов и развития финансового управления привела к сокращению дефицита бюджета. По прогнозам, в 2019 году он должен составить около 4,7% от ВВП по сравнению с 5,9% в 2018 году и 9,3% в 2017 году", — сказал, комментируя параметры бюджета, наследный принц Мухаммед бен Сальман, который является инициатором экономических реформ в королевстве.