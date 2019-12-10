МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Россияне в январе – сентябре 2019 года получили более 146 тысяч выплат по страховым случаям с имуществом на общую сумму 6,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Недвижимость в компании "Сбербанк Страхование".

"Средняя выплата по одному страховому случаю увеличилась на 23% — до 44,6 тысячи рублей", — отметил собеседник агентства.

В целом за 9 месяцев россияне заключили 34,6 миллиона договоров страхования имущества физлиц — на 5,2% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года. Больше всего таких договоров оформили жители Москвы и Подмосковья (56,8% от общего числа), среди лидеров также Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край, рассказал он.