ВАШИНГТОН, 10 дек /ПРАЙМ/. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и Россия могут в скором времени выступить с новыми инициативами по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

"Я думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве, подождите немного", — сказал госсекретарь США на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как уточнил глава российского МИД, участники встречи сегодня экономическое сотрудничество между двумя странами. "В том числе и возможность его усовершенствования в организационном плане, в развитии тех дискуссий, которые президенты имели и в Хельсинки, и в Гамбурге, и недавно в Осаке", — пояснил Лавров.