МЕХИКО, 10 дек /ПРАЙМ/. Представители США, Канады и Мексики подписали во вторник в Мехико поправки к трёхстороннему соглашению стран о свободной торговле, позволяющие начать парламентскую ратификацию документа.

"Мы пришли к фундаментальному соглашению. Это договор, работающий на благо трех народов, наций и правительств", — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после подписания протокола изменений к соглашению, трансляцию вело правительство Мексики в Twitter.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США в отношении Канады.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трёх стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.