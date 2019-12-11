Трамп обсудил с Лавровым отношения с КНР и подчеркнул необходимость "честной" торговли
ВАШИНГТОН, 11 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили на переговорах отношения с Китаем, Трамп подчеркнул необходимость "честной" торговли с Пекином.
"Президент Трамп и министр Лавров также обсудили отношения с Китаем. Президент подчеркнул необходимость честной и взаимовыгодной торговли с Китаем", — сообщила по итогам прошедшей в Белом доме встречи пресс-служба Трампа.
https://1prime.ru/News/20191211/830669121.html