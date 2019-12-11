ВАШИНГТОН, 11 дек /ПРАЙМ/. Объявленный в последний момент визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне не принес сенсаций, однако прошел в очень деловом и конструктивном тоне без взаимных обвинений, а по итогам даже было озвучено обещание через некоторое время объявить о чем-то прорывном в экономическом сотрудничестве. Лаврова принял президент США Дональд Трамп, который потом положительно оценил общение и выразил надежду на продолжение диалога, а также госсекретарь Майк Помпео.

ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИЙ НАБОР

Основные темы, которые затронули Лавров и Помпео, охватили весь спектр вопросов, которые обсуждаются между двумя странами последние годы. В их числе Сирия, Украина, КНДР, Иран, Венесуэла, ракеты средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и другие. Решений принято не было, но стороны имели возможность озвучить позиции по этим острым вопросам двусторонней и международной политики.

"Сегодняшние встречи подтвердили, что общаться полезно при всей сложности нынешнего периода в наших отношениях, да и на мировой арене, общение всегда лучше, чем его отсутствие… Мы говорили по-деловому, откровенно и стараясь не только слушать, но и слышать друг друга", — сказал потом журналистам Лавров.

На отсутствие серьезных результатов обращает внимание и доктор военных наук Константин Сивков.

"Если говорить по-крупному, то я констатирую, что переговоры были безрезультатны. По всем основным положениям, которые были затронуты в ходе переговоров, я так понимаю, по высказываниям двух министров, никаких общих точек соприкосновения найдено не было", — сказал РИА Новости эксперт.

ОБМЕН ЖАЛОБАМИ

Однако кое-какие разногласия были слышны на совместной пресс-конференции министров. Глава российского МИД посетовал на сохраняющуюся проблему в сроках выдачи американских виз простым россиянам, а также дипломатическим работникам. Лавров привел в пример срок ожидания в Москве — 300 дней. Помпео на это только сказал, что не хотел бы вдаваться в цифры по визам, но важно, чтобы обе страны действовали в соответствии с Венской конвенцией.

Американская сторона не могла не поднять вопрос вмешательства в свои выборы, а также о судьбе задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Если в первом случае Помпео, как обычно, пригрозил ответными действиями, а Лавров отверг любые допущения о причастности к этому России, то во втором были озвучены некоторые подробности.

Помпео назвал возвращение Уилана одним из приоритетов Трампа, на что Лавров назвал нечестными попытки американца "создать себе образ мученика".

"Уилан — может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень многие другие аррогантных высказываний", — пояснил министр.

РАКЕТНЫЙ АСПЕКТ

Министры обсудили и один из острейших вопросов в двусторонних отношениях – будущее договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Лавров заявил о готовности Москвы продлить договор "хоть сегодня", на что Помпео повторил позицию США о подключении к этой теме Китая.

"Китай имеет меньше таких систем вооружения,.. но это не означает, что мы наложим какое-то ограничение на какую-то страну. Мы говорим о разработке системы условий, которая обеспечивает стабильность для людей в США, России, людей во всем мире. И требуется хороший стратегический диалог", — сказал госсекретарь.

Российский министр отметил, что подобное пояснение со стороны представителя США, что речь идет о "наборе условий", а не "предельных уровнях каждого из участников", было сделано впервые.

"Было бы легче, наверное, и нам, и другим адресатам американской идеи рассматривать эту идею, если бы она обрела какой-то сформулированный вид", — сказал Лавров.

При этом Помпео положительно отозвался об идее Москвы подключить к диалогу о стратегической стабильности и другие ядерные державы, такие как Франция и Великобритания.

Независимо от этого вызывает сожаление, что ни Помпео, ни Трамп не определились с позицией о продлении, считает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

"Если президент Трамп действительно хочет… сохранить ограничение на размер российского ядерного арсенала,.. он должен принять предложение Путина и быстро согласиться продлить СНВ-3 на пять лет. К сожалению, мы не услышали сегодня ни от Трампа, ни от Помпео. И они не объяснили свою позицию по продлению СНВ-3", — сказал он РИА Новости.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

На фоне обмена подобными репликами в положительном ключе прозвучало обещание Помпео по экономическому сотрудничеству двух стран.

"Я думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве, подождите немного", — сказал он.

Как уточнил глава российского МИД, они экономическое сотрудничество обсуждали среди прочего с точки зрения развития дискуссий, которые президенты вели в Хельсинки, в Гамбурге и Осаке.

Последнее время на уровне президентов двух стран обсуждалась тема создания делового консультативного совета из лидеров частного бизнеса, которые занялись бы формированием предложений по улучшению отношений США и России в этой сфере.

При этом Лавров отметил рост торгового оборота между двумя странами, несмотря на санкции.

"Думаю, что если придать такой кооперации дополнительные стимулы, то результаты будут еще более взаимовыгодными", — добавил он.

В дополнение к этому Лавров озвучил своему коллеге приглашение посетить Россию в удобное для него время, а Трампу напомнил о приглашении президента Владимира Путина на празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

"Президент Трамп его рассматривает", — так охарактеризовал он реакцию американского лидера.

СНИЖЕНИЕ ГРАДУСА

Если о содержании встречи Лаврова с Помпео министры достаточно подробно рассказали журналистам, то о содержании встречи с Трампом известно только самое основное. Белый дом распространил короткое сообщение с перечислением тем, которые повторяют повестку общения с Помпео.

Сам Трамп ограничился одним твитом.

"Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" – написал он.

По словам Лаврова, встреча прошла "в атмосфере взаимопонимания в том, что касается вклада стран в дело мира".

Положительную тональность нынешнего визита отметил доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

"Нельзя сказать о потеплении и перезагрузке наших отношениях, но о некотором снижении градуса идеологической полемики между нынешней американской администрацией и Кремлем — да, это все-таки привело к некоторым результатам на каких-то точечных участках", — сказал он.

Это мнение подтверждают и слова сопровождавшего Лаврова в поездке замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Нельзя сказать, чтобы появилось твердое понимание и осознание того, что и когда мы будем осуществлять для восстановления каналов, форматов, платформ для тех или иных обсуждений", — сказал он в ответ на вопрос, обсуждалась ли институционализация российско-американских контактов, признав, что подобное обсуждение между тем было.