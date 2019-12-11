МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по снижению порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из интернет-магазинов, окончательного решения нет, вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Согласно действующему решению Совета Евразийской экономической комиссии, порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы установлен на уровне 500 евро за одну посылку в месяц, а с 1 января 2020 года планируется снижение данного порога до 200 евро за одну посылку. Позже СМИ сообщили, что Минфин предложил дальнейшее снижение порога — до 100 евро в 2020 году, до 50 евро в 2021 году и до 20 с 2022 года.

Как отметил Осипов, такое поручение дано в резолюции премьера на письмо первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова. "В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на СГП ЕврАзЭС", — привел он содержание резолюции.

Он также заявил, что это не означает, что решение окончательное, вопрос ещё будет обсуждаться, в том числе, в евразийской комиссии.