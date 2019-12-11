МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Журнал Time назвал 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг из Швеции "Человеком года-2019".

"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа "Человеком года-2019" по версии Time, став таким образом самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", — заявил главный редактор Time, комментируя этот выбор.

В 2018 году "Человеком года" по версии Time была названа группа пострадавших за правду сотрудников СМИ, в том числе убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи.