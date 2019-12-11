МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в среду около 22.09 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Франции и ряда других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, большинство пользователей (30%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 14% испытывают проблемы с работой опции "сторис", а еще 12% жалуются на проблемы с авторизацией.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.