ХАБАРОВСК, 12 дек /ПРАЙМ/. Комплекс по сортировке мусора стоимостью 1,2 миллиарда рублей, который к 2022 году планирует построить в Хабаровске компания "Экотехнопарк Восточный", может получить преференции в рамках режима территории опережающего развития (ТОР), сообщает агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Ранее сообщалось, что "Экотехнопарк Восточный" планирует построить в Хабаровске комплекс по сортировке 220 тысяч тонн мусора в год. На этом заводе будут отбирать из мусора до 50% полезных фракций по 8-10 наименованиям – пластик, жесть, картон. Он разместится рядом с уже действующей мусороперегрузочной станцией "Северная".

"Рассматривается возможность реализации проекта с помощью преференциального режима ТОР. Сейчас наше агентство помогает инвестору собрать документы и подготовить соответствующую заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока. Если говорить об инвесторе, то у головной структуры компании "Экотехнопарк Восточный" есть опыт в создании подобных производств России", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова.

По его словам, на этом комплексе, кроме отбора из мусора полезных фракций, может также создаваться и топливо, по калорийности сравнимое с бурым углем. Но эта линия будет установлена только в случае достижения договоренностей с цементными заводами, на которых может сжигаться такое топливо.