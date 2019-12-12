МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, в стране начался бюджетный кризис, который в свою очередь грозит дефолтом. Об этом Суслов сказал в интервью телеканалу NewsOne.

Экономист предупреждает, что при нынешней политике властей до 2023 года Украина может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта.

"Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно", — считает Суслов.

Чиновник отметил, что заявления действующего украинского министра финансов Оксаны Маркаровой о том, что до 2023 года Киев может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), являются неуместными.

"Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", — добавил Суслов.

экономист напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на текущий 2019 год составляет порядка $11 миллиардов. "Это очень много. Если мы хотим развиваться успешно и сказать, что у нас есть собственная база развития, то мы должны жить не за счет долгов, мы должны жить за счет собственного развития производства. У нас этого нет", — подытожил он.