МОСКВА, 12 декабря — Прайм. США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.

"Подбираемся очень близко к большому соглашению с Китаем. Они этого хотят, мы тоже!" — написал Трамп.

Как сообщает со ссылкой на источники Dow Jones, во второй половине дня в четверг Трамп проведет консультации со своими советниками по теме торгового соглашения с Китаем.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.

Ранее США анонсировали введение очередных импортных пошлин на китайские товары 15 декабря.