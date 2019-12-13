ВАШИНГТОН, 13 дек /ПРАЙМ/. Партии в конгрессе и Белый дом договорились о бюджете до конца финансового 2020 года, сообщает издание Politico со ссылкой на главу комитета по ассигнованиям палаты представителей Ниту Лоуи.

По ее словам, речь идет о сделке "в принципе".

По заявлению главы профильного комитета сената Ричарда Шелби, осталось урегулировать "ряд деталей" законопроекта.

Голосование в палате представителей по бюджету пройдет во вторник 17 декабря. Крайний срок договоренностей по бюджету был 20 декабря, когда истекает очередной временный бюджетный законопроект.

В отсутствие финансирования многим федеральным учреждениям грозила работа по сокращенному графику — в таких условиях страна жила более месяца в конце 2018 — начале 2019 года. Однако в предвыборный год партии и Белый дом не стремятся к конфликту по этому вопросу, поскольку он негативно влияет на рейтинги.