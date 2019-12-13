АФИНЫ, 13 дек /ПРАЙМ/. Парламент Греции утвердил законопроект "Программа предоставления гарантий секьюритизации кредитных организаций – Геракл" по борьбе с необслуживаемыми кредитами.

Законопроект был принят голосами правящей партии "Новая демократия". Остальные партии голосовали против. Партия МЕРА25 бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса ушла с голосования, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Министр финансов Христос Стайкурас, представляя план, сказал, что сокращение необслуживаемых — "красных" — кредитов, возможно, является самой большой проблемой для возобновления кредитования, для обеспечения высокого устойчивого экономического роста, для внутренних и международных инвестиций, а также для использования экономических ресурсов страны.

"Экономический блок правительства выполняет еще одно программное обязательство. Последнее на 2019 год. Напомню, что еще 13 программных обязательств были выполнены всего за пять месяцев", — сказал министр, текст выступления которого опубликовала пресс-служба Минфина.

Среди выполненных обязательств он назвал успешное завершение четвертой оценки страны в рамках усиленного надзора кредиторов, снижение налога на недвижимость, улучшение структуры налогообложения граждан, отмену контроля за капиталами, введенного в 2015 году, погашение дорогой части кредитов МВФ, программу экстренной помощи примерно 250 тысячам греков, налоговую реформу.

По его словам, сокращение большого количества неработающих кредитов, системное решение этой проблемы, адаптированное к ситуации как в греческой экономике, так и в национальной банковской системе, повысит стабильность и доверие к финансовой системе, улучшит показатели банков и качество их кредитного портфеля.

Стайкурас раскритиковал правительство СИРИЗА, заявив, что с его приходом к власти в 2015 году положение финансовой системы резко ухудшилось.

"Политический выбор тогдашнего правительства СИРИЗА подорвал предыдущие усилия и подорвал доверие вкладчиков и инвесторов к греческим банкам. С декабря 2014 года по март 2016 года красные кредиты увеличились на 10 миллиардов евро", — заявил он.

По его словам, лишь три месяца назад, в сентябре 2019 года, доля необслуживаемых кредитов впервые упала ниже уровня 2014 года.

"Сегодня они составляют 71 миллиарда евро, или 42% от общего объема кредитов, что на 33% ниже исторического максимума в 107 миллиардов евро в марте 2016 года", — сообщил глава Минфина.

План "Геракл" дает системное решение проблемы, которое благодаря государственным гарантиям поможет сократить "красные" кредиты примерно на 40%, или на 30 миллиардов евро, сказал Стайкурас.

Греческое государство предоставит банкам гарантии на секьюритизированные необслуживаемые кредиты. За предоставление гарантии государство получает ежегодную комиссию. Общая гарантия греческого государства составляет 12 миллиардов евро.

Программа продлится 18 месяцев и может быть продлена, сообщил министр.