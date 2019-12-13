РИГА, 13 дек /ПРАЙМ/. Жена попавшего под санкции США мэра латвийского города Вентспилс Айварса Лембергса Кристине пожаловалась на то, что из-за ограничений против мужа она не может купить хлеб и заплатить за детский сад.

"Невозможно расплатиться ни за детский сад, ни за обед в школе, ни за физкультуру, ни за посещение врача в разгар эпидемии гриппа. Я не могу купить даже продукты, в том числе хлеб и воду!" — написала она в Facebook.

Она также считает, что наказывать ее и детей "блокировкой" счетов было неправильно.

"Что это за демократия и законность, при которых борьба за политическое влияние затрагивает интересы моих несовершеннолетних детей и меня, женщины и матери, мои нужды и интересы, особенно с учетом того, что детьми занимаюсь я", — написала жена политика.

Минфин США 9 декабря ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского". Мэр Вентспилса и один из богатейших людей Латвии Айвар Лембергс также попал под санкции. После этого он заявил, что ушел с должности члена правления Вентспилсского свободного порта.