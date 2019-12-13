ЛОНДОН, 13 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритании после Brexit потребуется несколько лет на заключение двусторонних торговых соглашений, каждая страна будет преследовать свои интересы, не всегда выгодные Соединенному Королевству. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор экономики Лондонской школы экономики (LSE) Николас Барр.

"Это большая иллюзия, что все страны ринутся заключать торговые сделки с Великобританией после Brexit. Каждая страна будет пытаться пропихнуть свои интересы, которые не всегда выгодны Британии", — сказал собеседник агентства.

В качестве примера он привел планы США по экспорту в Британию сельскохозяйственной продукции. При этом в США санитарные требования и нормы к переработке продуктов не такие строгие, как в Британии.

"Это большое заблуждение, что все будет легко и просто", — заключил Барр.