Джонсон: Результаты выборов дают тори новый мандат на реализацию Brexit
ЛОНДОН, 13 дек — ПРАЙМ. Результаты выборов дают Консервативной партии "сильный новый мандат" на то, чтобы осуществить Brexit, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, переизбравшийся в парламент.
На нынешних выборах Консервативная партия, согласно прогнозам, получит абсолютное большинство мест в парламенте.
"Похоже, что Консервативная партия получит сильный новый мандат на то, чтобы осуществить Brexit, объединить страну и вести ее вперед", — сказал Джонсон.
https://1prime.ru/News/20191213/830683111.html