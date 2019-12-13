ВАШИНГТОН, 13 дек /ПРАЙМ/. США готовы применять пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, предусмотрен "конкретный механизм реализации", который будет регулироваться в том числе и секретными документами. Секретность обусловлена тем, что если рынки будут знать заранее, какие действия США и КНР могут спровоцировать штрафные санкции, это вызовет негативные последствия для торгов, уточнил он.

"В конечном итоге, если мы решим, что КНР нарушила условия соглашений, мы предпримем соответствующие действия", — сказал представитель администрации. Он назвал ввозные пошлины "потенциальным механизмом" таких действий.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Американский лидер проинформировал, что в связи с этим дополнительные штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены. С аналогичным заявлением выступило министерство финансов Китая. Трамп сообщил, что в скором времени начнутся переговоры по второй фазе торгового соглашения.