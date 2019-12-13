ВАШИНГТОН, 13 дек /ПРАЙМ/. Объем торговли США с Китаем должен увеличиться в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, такое условие содержится в торговой сделке, заключенной Соединенными Штатами и КНР, сообщил рамках телефонного брифинга для журналистов чиновник Белого дома.

"У нас есть специфические обязательства Китая, которые они взяли на себя. Это, как минимум, увеличение покупок на минимум 200 миллиардов долларов в ближайшие два года", — сказал он.

"Мы ожидаем, что Китай приобретёт сельскохозяйственных товаров на 40-50 миллиардов долларов в год. В сравнении с показателями 2017 года это существенный рост", — добавил он.