МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Торговое соглашение между США и Китаем поможет добиться деэскалации торговой напряженности и начать отмену ряда тарифных ограничений, введенных обеими странами с 2018 года, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Американский лидер проинформировал, что в связи с этим дополнительные штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены. С аналогичным заявлением выступило министерство финансов Китая. Трамп сообщил, что в скором времени начнутся переговоры по второй фазе торгового соглашения.

"Когда (первая фаза – ред.) вступит в силу, она поможет добиться деэскалации торговой напряженности и начать отмену ряда тарифных ограничений, введенных обеими странами с 2018 года", — заявила Георгиева в своем микроблоге в Twitter.

Глава фонда выразила надежду, что достигнутые договоренности также станут важным шагом на пути к заключению всеобъемлющего соглашения, которое бы устраняло причины торговой напряженности и поддерживало бы "открытую, стабильную и прозрачную глобальную торговую систему".