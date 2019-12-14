ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — ПРАЙМ. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в эфире радио "Владивосток" выразил надежду, что решение по северокорейскими рабочим в РФ будет найдено, так как это выгодно всем сторонам.

СБ ООН в декабре 2017 года предписал всем странам за два года выслать северокорейских трудовых мигрантов — в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты. Мацегора в сентябре сообщал РИА Новости, что к 22 декабря в России не останется ни одного северокорейского рабочего, на начало осени в стране их было менее 10 тысяч человек, а до принятия резолюции СБ — около 34 тысяч.

"Корейские рабочие для нас — это очень выгодно со всех точек зрения: "мягкая сила", экономика, политическое влияние. Вот этого всего, к сожалению, мы сейчас можем лишиться. Каждый северокореец, который работает во Владивостоке, он мало того, что сам себя кормит, но и кормит от 3 до 10 человек у себя в Пхеньяне или в (Северной) Корее, где он живет. Он помогает своим родственникам. Их возвращают сейчас в Корею, с точки зрения работы там достаточно сложно, тем более сложно устроится на такую высокооплачиваемую, по их меркам, как здесь", — сказал Мацегора.

По его словам, каждый северокореец, получает примерно $500, "помимо того, что государство (КНДР) с этого что-то имеет". "Для них это огромные, колоссальные деньги. Они могут даже бизнес небольшой на это открыть. Этого они лишаются сейчас. Я надеюсь, что в конце концов выход какой-то будет найден, потому что <…> у корейцев есть поговорка: загнанная в угол мышь бросается на кошку. Нельзя людей загонять в угол", — добавил он.