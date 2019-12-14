МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг утвердило исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте кабмина.

"Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счётную палату Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также кабмин поручил Минфину провести анализ реализации мер по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств федерального бюджета в 2019 году и представить в правительство предложения по его совершенствованию.

Ранее Минфин России сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2019 года исполнен с профицитом в 2,987 триллиона рублей.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие его снижение до 1,7% ВВП. В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал еще одни поправки в главный финансовый документ страны, согласно которым профицит составит 1,4% ВВП, или 1,48 триллиона рублей.