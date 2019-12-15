ВАШИНГТОН, 15 дек /ПРАЙМ/. Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года, подтвердил в воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Это так", — ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала CBS.

Он также заверил, что подготовительная фаза уже полностью завершена, документ сформулирован и переведен.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины.

Очередной обмен пошлинами был намечен на 15 декабря, однако стороны объявили о достижении договоренностей и отказались от этого шага. Это стало частью первой фазы сделки.

Ранее сообщалось, что в рамках договоренностей США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Китай же за два года должен увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов долларов в год.

При этом США готовы применять пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки, однако подробности этих условий стороны намеренно не раскрывают, чтобы не спровоцировать негативные последствия для рынков.