МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Большинство россиян планируют отправиться в новогоднее путешествие по России, говорится в совместном исследовании картографического сервиса Maps.Me и портала ResearchMe, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса 4811 пользователей рунета старше 18 лет, планирующих путешествие в период новогодних каникул.

"Подавляющее большинство тех, кто планирует отправиться в новогоднее путешествие, выбирает внутренний туризм (88%). Его популярность увеличилась по сравнению с прошлым годом – тогда о путешествиях по России говорили 75%", — говорится в релизе. По данным аналитиков, почти половина путешествующих не собираются покидать свой регион, они отправятся за город.

Топ новогодних поездок мечты возглавляют путешествия по России (29%), среди самых желанных направлений – Великий Устюг, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Около 27% мечтают погулять по новогодним городам Европы — три верхние строчки рейтинга занимают Франция, Германия и Италия. А 12% опрошенных хотели бы встретить Новый год в Австралии.

При этом большей части путешественников (59%) важно, чтобы встреча Нового года в поездке сопровождалась традиционными символами (елка, оливье, снег и т.д.) "Каждый пятый (19%), признавая их важность, все-таки предпочитает наряжать елку в теплом климате или даже заменить ее на пальму. А 17% не придают значения традициям и просто хотят сбежать от новогодней суеты к морю, причем среди аудитории старше 35 лет доля таких "беглецов" выше", — отмечается в исследовании.

Как и годом ранее, более половины путешественников (52%) отправятся в поездки с семьей, 29% — в компании второй половины, 24% — с друзьями. Треть опрошенных (34%) на новогоднее путешествие выделяет не более 10 тысяч рублей. Каждый четвертый (24%) планирует потратить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а каждый пятый (18%) – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.