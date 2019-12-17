БРЮССЕЛЬ, 17 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Торговые отношения Китая и США, которые много месяцев находились в состоянии торговой войны и несколько дней назад договорились о так называемой первой фазе торговой сделки, должны следовать правилам Всемирной торговой организации, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Во время процесса консультаций Китай всегда отмечал два момента. Первый – торговые связи США и Китая должны следовать правилам ВТО. И второе – они должны следовать правилам рынка", — сказал он на конференции в Брюсселе.

Министр отметил, что причина, по которой, в частности, договоренность стала возможной – это то, что "консультации вернулись на правильный путь, которым является взаимное уважение".

В минувшую пятницу Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока не подтверждал этих прогнозов.

ВТО и ее страны-члены решают целый комплекс торговых вопросов. Среди них возможность разрешения торговых споров, которые ведутся в рамках организации, в том числе между США и Китаем. Участники ВТО имеют возможность решать разногласия внутри организации, к примеру, если одно государство повысило пошлины на импорт продукции, а другое считает это несправедливым.

Стороны могут договориться мирно. Если этого не происходит, дело может быть передано в орган по разрешению споров ВТО, который вынесет решение на основе правил организации. Если это решение не удовлетворит стороны, они могут обратиться в апелляционный орган. Этот орган даже может принять решение, что пострадавшие стороны спора имеют право ввести торговые меры в отношении своих оппонентов.

Однако апелляционный орган ВТО приостановил работу на прошлой неделе ввиду позиции США. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что апелляционный орган стал очередной жертвой протекционизма США, это нанесет непоправимый урон международной торговле.

Нынешний кризис в работе апелляционного органа повышает риск двусторонних торговых войн, отмечали ранее эксперты ING. Страны, которые не согласны с решениями групп арбитров ВТО, могут просто игнорировать их и продолжать действовать, как и прежде. Это может способствовать возникновению новой нормы, когда несоблюдение решений ВТО становится правилом, а не исключением, отмечалось в отчете ING.