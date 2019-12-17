МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Спрос россиян на крыс, которые являются символом наступающего, 2020 года, в ноябре-декабре увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Аналитики компании проанализировали спрос (число запросов контактов) по базе сервиса с 1 ноября по 10 декабря. "Авито" напоминает, что символом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса.

"В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса)", — рассказали в компании.

При этом больше всего интерес к крысам увеличился в Краснодаре — в 7,3 раза за год. В Казани спрос на символическое животное вырос в 4,8 раза, в Ижевске — в 4,5 раза.

Предложение же грызунов за год повысилось в среднем в 1,5 раза по стране, больше всего – в Тольятти (в 2,7 раза), Казани и Самаре (в 2,5 раза).

"Примечательно, что Ульяновск — единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение — на 17%", — отметили в сервисе.

В среднем по стране стоимость домашней крысы выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 500 рублей. Самые дорогие крысы — в Москве: в столице их продают в среднем за 808 рублей. Высокие цены на животных наблюдаются также в Ростове-на-Дону (631 рубль) и Краснодаре (603 рубля). Самые дешевые животные — в Красноярске (164 рубля), Самаре (198 рублей) и Ижевске (228 рублей).