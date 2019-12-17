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КОММЕРСАНТ

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— Денег нет, но вы держите — Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ — Как стало известно "Ъ", Минфин предложил Белому дому целиком финансировать налоговые льготы для Приобского месторождения из ФНБ.

— "Лучше сейчас заставить НПЗ модернизироваться" — Интервью — Глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов рассказал "Ъ" о налоговых льготах для нефтяной отрасли и попытках стимулировать модернизацию НПЗ.

— Фармрынку не поздоровится — Правительство меняет методику лекарственного ценообразования — С 2020 года Минздрав и ФАС получат полномочия самостоятельно менять зарегистрированные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых.

— Тариф "Новогодний" — Операторы связи повышают абонентскую плату — "Вымпелком" с 16 января 2020 года повысит цены на ряде архивных тарифов на 17-18%. В МТС проводили корректировку устаревших тарифов в начале декабря, некоторые расценки на интернет и платное ТВ пересматривает "Ростелеком", "Мегафон" меняет архивные корпоративные тарифы.

— Офисы заполняют банкеты — Новогодние корпоративы опять популярны — Мода на новогодние корпоративы, от которых отказывались в последние годы, начала возвращаться. В этом году ожидается трехкратный рост числа мероприятий и увеличение среднего чека на 10%.

— Под Парижским соглашением не нашли денег — Климатическая конференция ООН отложила поиски на год — В воскресенье днем в Мадриде завершилась очередная сессия климатических переговоров ООН. Делегации стран не смогли продвинуться вперед ни по одному из важных вопросов — в частности, на год были отложены решения по утверждению правил новых экономических механизмов Парижского климатического соглашения.

— Разбор государственных закупок — Эксперты предлагают отказаться от симуляции конкуренции в пользу борьбы с коррупцией — Эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) и Антикоррупционного центра Высшей школы экономики считают действующее законодательство о закупках неэффективным из-за ориентации на конкуренцию в условиях фактического ее отсутствия.

— Алексея Кузнецова осудили по запрошенному — Бывший подмосковный чиновник досидит шесть лет и выплатит миллиарды — К 14 годам заключения и выплате более 13,6 млрд руб. потерпевшим приговорил Басманный райсуд бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, выданного в начале этого года из Франции.

— Алексея Хотина не отпустили к кредиторам — Владелец "Югры" готов рассчитаться за семилетку — В понедельник на три месяца были продлены домашние аресты акционеру ПАО "Банк "Югра"" Алексею Хотину и двум другим обвиняемым в особо крупной растрате из банка, Дмитрию Шиляеву и Алексею Нефедову.

— В дело "енотов" попал академик — Его советника обвинили в управлении преступным сообществом — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) обвинил Андрея Молокоедова, советника известного российский врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева, в управлении преступным сообществом, состоящим из участников региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества".

— Карьерный рост обеспечивался взяткой — Экс-начальник департамента аудита Минобороны осужден за поборы с подчиненного — В понедельник Кузьминский райсуд Москвы приговорил экс-директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки от своего подчиненного за содействие в продвижении его по службе.

— "Надеюсь, уже через три года мы мусор будем покупать, как в Швеции" — Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин о закрытии мусорных полигонов, протестах и планах на отходы других регионов.

— Госдума обновится не полностью — "Единая Россия" оценила полезность своих депутатов — Как стало известно "Ъ", "Единая Россия" оценила работу своих депутатов в Госдуме. По итогам этой оценки не все из них смогут баллотироваться на новых выборах.

— Весь мир насилья мы распишем — Совет федерации завершил сбор отзывов на законопроект о профилактике семейных ссор — По данным источников "Ъ", законопроект Совета федерации о профилактике семейно-бытового насилия в администрации президента и Госдуме находят более предпочтительным, нежели тот, что дорабатывался в Госдуме в течение трех лет.

— Экс-министр вернулся на региональный уровень — Максим Соколов станет вице-губернатором Петербурга — Вчера стало известно о том, что вице-губернатором Петербурга станет экс-министр транспорта Максим Соколов. Кандидатуру осталось согласовать в Законодательном собрании города.

— Импичмент обновили до полной версии — Демократы готовятся проголосовать против Дональда Трампа — Судебный комитет Палаты представителей в понедельник опубликовал полную версию доклада об импичменте президента Дональда Трампа.

— Украина обещает налечь на рельсы — Киев готов вновь пустить поезда в самопровозглашенные республики — Правительство Украины рассматривает возможность возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

— Индия не резиновая — Жители северных штатов не хотят принимать беженцев из трех соседних стран — Ряд индийских штатов охватили протесты, центром которых стали приграничные с Бангладеш Ассам и Западная Бенгалия.

— Посылки отправляют в бюджет — Снижение беспошлинного порога грозит ростом государственных расходов — Резкое снижение беспошлинного лимита для посылок из иностранных интернет-магазинов приведет к росту расходов бюджета, утверждает в письме премьеру Дмитрию Медведеву Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ).

— "Газпром" уходит из Сибири — СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей — "Ъ" выяснил подробности сделки по покупке структурами СУЭК Андрея Мельниченко угольной Красноярской ГРЭС-2 у "Газпром энергохолдинга".

— Кредитам дали шанс — В НБКИ соотнесли перспективы заемщиков с их рейтингом — В последний месяц года выдачи кредитов вырастают на 20%, причем наиболее популярны заимствования от 30 тыс. до 100 тыс. руб. В НБКИ оценили, какова вероятность заемщика на получение кредита определенного размера в зависимости от персонального кредитного рейтинга (ПКР), который рассчитывает бюро.

— Краба ловят на субсидии — Дальневосточные краболовы на 20% построят из бюджета — Правительство готово субсидировать заказчикам краболовных судов на Дальнем Востоке 20% их стоимости, но не более 340 млн руб.

— Банкоматы пошли в рост — Но для снятия наличных они нужны все меньше — Впервые за последние пять лет количество банкоматов в стране начало расти, хотя доля снятия наличных в общем объеме карточных операций продолжила снижаться.

— Народные ОФЗ для состоятельных клиентов — Выпуск гособлигаций столкнулся с жесткой конкуренцией — Покупателями народных гособлигаций (ОФЗ-н) нового выпуска пока стали лишь 10 тыс. человек. За три с половиной месяца банкам-агентам удалось разместить меньше половины эмиссии.

— Марки разувают партнеров — Geox может выкупить часть магазинов у своих франчайзи — Работающие в РФ через партнеров иностранные fashion-бренды начинают отказываться от услуг франчайзи.

— "Сим Телеком" разыграют в лотерее — Оператора переключат с мигрантов на состоятельных клиентов — Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, основной бизнес которого связан с лотереями, выходит на рынок сотовой связи. Его проект Next Mobile запускается на базе оператора "Сим Телеком", ранее подконтрольного "Вымпелкому".

— M1 сворачивает прилавки — Андрей Рогачев продает три своих рынка — Один из основателей розничной сети "Пятерочка" Андрей Рогачев выставил на продажу Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве.

— "Отечественная техника конкурентна до тех пор, пока на нее есть спрос" — Глава "Росагролизинга" Павел Косов о финансах, комбайнах и коровах.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права — Его поправки в конституцию не предусматривают особого статуса для Донбасса — Поправки в конституцию Украины, направленные на децентрализацию страны, не предусматривают предоставления Донбассу особого статуса, как того требуют минские соглашения.

— Следствие по делу Александра Шестуна завершилось обвинением по пяти статьям УК — Часть имущества экс-главы подмосковного района конфисковали до окончания расследования.

— Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода — Из них могли сделать промышленную взрывчатку для последующей продажи.

— Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума — Минэкономразвития и экономисты не исключают и дальнейшего ухудшения — За ноябрь промышленное производство выросло всего на 0,3% в годовом выражении – это минимум с декабря 2017 г. Месяцем ранее индустрия показала более серьезный рост – на 2,6%, примерно таких же результатов экономисты ждали и в ноябре (их консенсус-прогноз – рост на 2,5%).

— Дети должников могут столкнуться с финансовыми рисками из-за подарков от родителей — Верховный суд отправил на пересмотр прецедентное дело о субсидиарной ответственности.

— Основная работа для Бориса Джонсона начнется после Brexit — Торговые и дипломатические переговоры не обещают быть легкими.

— Opel Zafira вернулась в Россию — Ранее модель была единственной в своем сегменте, теперь у нее есть конкуренты — Российские дилеры Opel начали принимать предварительные заказы на автомобили марки, сообщил 16 декабря владелец немецкой компании – группа PSA. Дилерская сеть насчитывает 11 партнеров, в 2020 г. их число удвоится.

— Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк "Восточный" — Фонд возвращает инвесторам 5 млрд рублей, собранных на допэмиссию акций банка.

— В России откроется первый магазин спортивной одежды и обуви The North Face — Развивать сеть будет владелец магазинов re:Store, Lego и Nike – Inventive Retail Group.

— Онлайн-кинотеатр Tvzavr получит 2 млрд руб. от нового владельца — Единственным собственником компании стал Руслан Кафтанатий.

— "Гранель" покупает участок на Волгоградском проспекте — Компания хочет построить там апарт-комплекс на 80 000 кв. м — Группа компаний "Гранель" ведет переговоры о приобретении прав на 1,7 га рядом со станцией МЦК "Угрешская" на Волгоградском проспекте.

— Депутаты предложили расширить круг претендентов на повышенное возмещение по вкладам — Они рассматривают законопроект о повышении страховой суммы до 10 млн рублей в особых случаях.

— Генпрокуратура раскритиковала временную администрацию ЦБ в бывшем страховщике МВД — По итогам проверки прокуроры выдали представление Банку России, что случается очень редко.

— Почему малому бизнесу вредно дружить с властями — Молодые компании стремятся наладить связи с чиновниками, чтобы вести бизнес без препятствий.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Авария — дочь мигалки — Судебный прецедент: Спецсигналы от наказания не освобождают — Даже управляя машиной с мигалкой, соблюдать правила и обеспечивать безопасность окружающих необходимо. Включенные спецсигналы сами по себе не обеспечивают беспрепятственного проезда и "зеленого коридора".

— Квартира за долги — Верховный суд разъяснил, как взыскать долговые деньги с владельца жилья — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела решение своих коллег по спору о взыскании долга.

— Перевернуть урок — Все учителя пройдут профстажировки — Министерство просвещения разрабатывает единую модель, по которой будут повышать квалификацию российские учителя: от новых технологий до "перевернутых" уроков, от курсов по детской физиологии и психологии до новинок в физике, химии, астрономии.

— Срок службы — Алексей Алешин об ответственности собственников, безответственности экспертов и трехсотлетии Ростехнадзора — Собственники предприятий должны разделять ответственность за аварии, и это надо закрепить законодательно, заявил в интервью "Российской газете" руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

— Подсудный гаджет — За передачу мобильников за решетку введут новую статью УК — Передача мобильных телефонов в пенитенциарные учреждения (или попытка их проноса для передачи) станет уголовно наказуемым деянием. Законопроект с соответствующими поправками в Уголовный кодекс РФ будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

— Не дороже оригинала — Кабинет министров установил критерии для снижения цен на важные лекарства — Перерегистрация цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП) не позволит производителям завышать их стоимость в сравнении с ценой за рубежом.

— Налог из приложения — Режим для самозанятых вводится еще в 19 регионах — С 1 января 2020 года зарегистрироваться в качестве самозанятых в специальном мобильном приложении и платить налог на профессиональный доход по упрощенной системе без всякой отчетности смогут жители еще 19 регионов.

— Трудовая цифра — Президент подписал закон об электронных трудовых книжках — С нового года в России появятся электронные трудовые книжки. Закон об этом подписал 16 декабря президент страны Владимир Путин.

— Очень умные солдаты — Научные роты пополнились призывниками — Минобороны обнародовало сведения об призыве солдат-добровольцев в научные и научно-производственные роты.

— Забота в команде — Рынку труда требуются специалисты, умеющие договариваться — В следующем году среди массовых профессий наиболее востребованными будут водители, официанты, повара, мастера, рабочие и курьеры. А зарплаты в стране вырастут в среднем на 7-9%.

— Залп ожидания — США и Китай поставили торговую войну на паузу — Америка и Китай договорились о перемирии в идущей уже почти два года торговой войне, которая стала главным источником нестабильности для всей мировой экономики.

— Гарантия отдыха — Как уберечь россиян от банкротства туроператоров — Информационная система "Электронная путевка" повысит прозрачность турбизнеса и поможет защитить туристов от банкротства туроператоров, считают в Ростуризме.

— Паркинг идет на свет — Собственники машино-мест заплатят за общедомовые услуги — Владельцы машино-мест в жилых домах в случае принятия законопроекта станут обладателями доли общедомовой собственности, пропорционально количеству квадратных метров, которыми владеют.

— Пустыня сахара — Что сдерживает аграрный экспорт из России — Россия впервые в истории начала экспортировать сахар в Грецию и Турцию, причем поставки пошли по морю. Раньше такое случалось только дважды — в 2011 и 2017 году, когда российский сахар поплыл в Черногорию и Египет.

— Тонут в судах — Прокуратура помогает пострадавшим от наводнения в Тулуне в самых запутанных ситуациях — В Сибири давно зима. В Тулуне и Нижнеудинске стужа под минус 25 еще осенью вморозила в лед заборы, даже машины возле брошенных домов. Заметно, что последствия летнего наводнения преодолены не полностью.

— Оклад для малыша — Кому заплатят за ребенка — Жители Орловской области, в чьей семье появился первый ребенок, получили право на ежемесячную выплату из регионального бюджета. Льгота начнет действовать с 1 января 2020 года.

— Таблетка для ребенка — Больных переведут на новые схемы лечения — Качество лечения больных муковисцидозом улучшится.

— Лифт на Луну — Для полетов на спутник Земли будет создано "умное" железо — Госкорпорация "Роскосмос" протестирует новую схему полетов на МКС "за два часа", планирует построить универсальный лифт на Луну и быстрее, чем планировалось, начать возведение еще одной очереди на космодроме Восточный — для сверхтяжелых ракет.

— По году колонии за каждый украденный миллиард — За хищение огромных средств бывший министр финансов Московской области получил тот срок, который просил прокурор — В Басманном суде Москвы оглашен приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Суд приговорил экс-чиновника, признавшего вину в хищении, растрате и легализации свыше 14 миллиардов рублей, к 14 годам лишения свободы.

— Обложили камерами — На пермских дорогах снизилась аварийность — По подсчетам ГИБДД и специалистов Минтранспорта Пермского края, в регионе существенно снизилась аварийность — на 13 процентов по сравнению с 2018 годом.

— Страховка от произвола — Какой будет защита прав людей, оказавшихся в беде за рубежом — Почти 700 россиян (621жалоба от 699 человек), по данным СПЧ и Уполномоченного по правам человека в России, в 2019 году были незаконно задержаны, им не была оказана медицинская, правовая помощь или были нарушены иные их права за рубежом.

— Тише воды — Две подлодки нового проекта будут переданы ВМФ в 2020 и 2021 годах — Речь о неатомных субмаринах проекта 677 "Лада". Ими еще в конце прошлого века планировалось постепенно начать заменять подлодки типа "Варшавянка", которые были разработаны еще в 1970-е годы.

— Земля и воля — Закончено расследование дела Шестуна — Очередное громкое дело скоро отправится в суд. Речь идет о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

— Жалобу отменили — Содержание в СИЗО за нападение на росгвардейца признано законным — Московский городской суд в понедельник рассмотрел жалобу на содержание под стражей Сергея Суровцева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в ходе протестной акции летом в столице.

— Почти догнал — В Домодедово у прохожего отобрали пять миллионов рублей — На 43-летнего москвича двое налетчиков напали на улице средь бела дня вблизи аэропорта Домодедово. Они выхватили у него из рук сумку и бросились бежать.

— У врача зазвонил телефон — Минздрав Астраханской области опубликовал на своем сайте мобильные телефоны всех главврачей — Жители Астрахани теперь могут в любое время суток позвонить на мобильный телефон руководителям больниц и поликлиник и пожаловаться, если им грубят, незаконно требуют деньги или отказывают в помощи.

— Эрдоган и индейцы — Глава Турции угрожает Белому дому признать геноцид коренных жителей США.

— Джулиани прошел по верхам — Адвокат президента США пообещал, что в Киеве "полетят головы" — Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, съездил в Киев, чтобы собрать информацию о том, есть ли реальные основания для импичмента его клиенту.

— "Авантюра" денег не получит — Россия требует внести изменения в бюджет ООН — Бюджет ООН на 2020 год, составляющий около трех миллиардов долларов должен быть принят до начала католического Рождества.

— Жаркие каникулы — Ученикам австралийской школы разрешили остаться дома из-за засухи — Руководство австралийской школы в районе горы Тамбурин (штат Квинсленд) рекомендовало родителям учащихся оставить детей на пару дней дома, потому что в школе их теперь нечем поить.

— Долгий путь домой — Владимира Путина пригласили во Франции на церемонию перезахоронения соратника Наполеона — Останки одного из ближайших соратников Наполеона, дивизионного генерала Шарля Этьена Гюдена, которые были обнаружены при раскопках под Смоленском, будут покоиться в парижском Доме инвалидов рядом с императором.

— Арбалет вывели из тени — В следующем году в России разрешат охоту лучникам и арбалетчикам — В результате изменений, внесенных в Закон "Об оружии", охотникам с 30 января 2020 года будут разрешены луки и арбалеты.

— Взаймы — через нотариуса — Подлинность нотариально заверенных долговых договоров можно будет проверить — Готовится закон, который позволит нотариусам пресекать нелегальные финансовые операции.

— Кто ТОПнет?— В 2020 году в проект 5-100 войдут тридцать университетов — Российские вузы наращивают массу в международных рейтингах: три университета вошли в топ-100 авторитетного рейтинга Times Higher Education (THE) по физике, а в рейтинге агентства QS по вузам стран Восточной Европы и Центральной Азии наша страна заняла весь "пьедестал".

— Ставка на вуз — Больше всего в России готовят инженеров — Эксперты научно-исследовательского центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС сравнили системы образования 48 стран (участников Организации экономического сотрудничества и развития плюс 10 стран-партнеров).

— Ученый сел за парту — В школах восьми регионов страны откроются академические классы — К совместному проекту министерства науки и высшего образования и московского департамента образования присоединяются Санкт-Петербург, Республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области.

— На одном языке — Центр русского языка открылся в Сирии — Центр станет основным местом проведения различных образовательных и культурно-просветительских мероприятий, посвящённых изучению русского языка.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Тень открытых дверей — 73 сервиса в даркнете вербуют сотрудников банков для слива данных – В русскоязычном сегменте даркнета работает 73 сервиса по вербовке инсайдеров в банках, которые ежедневно сливают конфиденциальную информацию о счетах клиентов.

— Не взыщите грубо — Количество жалоб на коллекторов рекордно выросло — Приставы в январе-октябре 2019 года получили рекордные 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности. Это на 35% больше, чем за десять месяцев 2018-го.

— Покачнул права — Чем обернутся скандалы вокруг Rambler — Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка откажется от уголовного преследования разработчиков веб-сервера Nginx.

— Пожилой фонд — Созданы правила признания домов аварийными — В России появятся чёткие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей.

— Не взяли в штат — Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые части Индии — Российским гражданам стоит воздержаться от посещения юго-востока Нью-Дели и ряда северо-восточных штатов.

— Подорожные карты — РФ и Белоруссия попытаются договориться 20 декабря — Россия и Белоруссия попытаются договориться о дальнейшей интеграции до конца года — 20 декабря на саммите ЕАЭС пройдёт встреча глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.

— Отставки высоки — Палата представителей объявит Трампа преступником — Демократы спешат передать дело об импичменте в отношении Дональда Трампа в сенат до Рождества. Уже на этой неделе палата представителей, подконтрольная Демократической партии, скорее всего, проголосует за отставку президента США.

— Не по годам — Как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 миллиардов — Экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова приговорили к 14 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Но эксперты сомневаются, что бывший чиновник отбудет срок полностью и не выйдет по УДО.

— Надзорный приговор — Инспекторы забраковали каждый десятый предмет одежды — Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре.

— Ищи меня в клубе — Всё большее число россиян планирует встретить Новый год не дома — Новый год в России остаётся семейным праздником: большинство жителей страны (63%) встретят его в кругу близких. Но по сравнению с прошлым годом таких стало на 5% меньше. В этом году россияне активнее планируют вечеринку в компании друзей — каждый пятый собирается слушать бой курантов в гостях.

— Отделение от регионов — Банки сократили темпы закрытия нестоличных офисов — В 2019 году темпы сокращения банковских отделений в России резко замедлились. В январе–ноябре было закрыто всего 2,1% офисов по сравнению с 8,6% в среднем в 2015–2018 годах.

— Частота — залог здоровья — Отдалённые больницы и школы обеспечат быстрым интернетом — В школы и больницы в отдалённых регионах России уже в 2020 году придёт быстрый интернет. Для его подключения "Ростелеком" может получить частоты 2,3–2,4 ГГц.

— Побойся бота — Российские программисты разработали анонимайзер для поиска преступников в Telegram — В России создан Telegram-деанонимайзер, способный определять имена и номера телефонов пользователей, а также "видеть" характеристики мобильных устройств и их примерное местоположение.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Расплатился за коммуналку — Суд приговорил бывшего подмосковного министра Алексея Кузнецова к 14 годам колонии — Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима по делу о хищении 11 млрд руб. у региональных учреждений и отмывании этих средств. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева.

— Минздрав не смог обойти родительский контроль — Ведомство Вероники Скворцовой предложило меры для решения проблем больных муковисцидозом — Минздрав разработал "дорожную карту", которая содержит комплекс мер по улучшению положения больных муковисцидозом, рассчитанный на период до конца 2020 года.

— Болезни в рационе — По данным Росстата, 40% населения подорвало здоровье неправильным питанием — Более половины населения России не могут назвать состояние своего здоровья хорошим, показал опрос Росстата.

— Владимир Зеленский начал децентрализацию — Как президент Украины предлагает обновить административно-территориальное устройство страны — Украинский президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти, предложив изменить административно-территориальное устройство страны и создать новую должность—префекта. Наделять особыми правами Донбасс не предполагается.

— Промышленники вновь поверили в свое — Почему российский бизнес стал чаще искать замену импортным машинам и сырью — Институт экономической политики им. Гайдара зафиксировал рост уровня импортозамещения в российской промышленности. Однако говорить об устойчивом тренде преждевременно, предупреждают эксперты.

— Быстрые платежи раскодируются до бесконтактности — Центробанк планирует внедрить в СБП технологию покупок с помощью смартфонов — В Систему быстрых платежей, которую ЦБ запустил в 2019 году, планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном. Сейчас там используется способ оплаты по QR-кодам, но такая технология непривычна для россиян.

— Программисты боятся госпрограмм — Участники рынка ИТ-интеграции выступили против создания государственного конкурента — Разработчики ПО попросили правительство отказаться от идеи создания компании, которая будет оказывать госорганам услуги по внедрению ИТ-решений. Они считают, что частный бизнес потеряет рынок и не сможет развивать свои продукты.

— Малый бизнес не приняли в расчет — Предприниматели пожаловались в ФАС на повышение цены банковских услуг — Московская "Опора России" просит ФАС проверить действия банков насчет сговора из-за повышения тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Доказать согласованные действия банков будет очень сложно, предупреждают эксперты.

— OneFit не выдержал нагрузок — Один из старейших агрегаторов фитнес-услуг начал процедуру банкротства — Агрегатор фитнес-услуг OneFit, накопивший долги перед клиентами и перед партнерами, запустил процедуру собственного банкротства. В 2018 году его убытки в 1,4 раза превысили выручку. Основной конкурент OneFit называет причиной неудачи демпинг.