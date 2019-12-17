МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Американский технологический бизнес отказывается выполнять требование правительства США о прекращении сотрудничества с некоторыми компаниями Китая. В частности, с компанией Huawei. Об этмо сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По словам собеседников издания, Госдепартамент США обратился к операторам связи и производителям чипов в стране с просьбой подписать свод принципов, фактически исключающих работу с Huawei и, возможно, с другими компаниями Китая.

Один собеседник заявил, что предложенные принципы включали отказ от покупок продукции у представителей китайского бизнеса, которые, как считается в США, нарушили санкции, или к информации которых могли получить доступ китайские спецслужбы.

"Они были явно нацелены на Huawei", — отметил источник.

"После переговоров с госдепом представители отрасли проконсультировались с юристами, которые сказали им, что такое сотрудничество, исключающее глобального конкурента, может сделать их целью антимонопольного судебного преследования за действия в качестве картеля, и они отказались", — поясняет издание.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет компанию Huawei в сотрудничестве с китайскими военными и разведкой, а также в возможной слежке за клиентами.

Помимо этого США пытаются убедить ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на новый стандарт сотовой связи 5G.

Напомним, что в мае текущего года минторг США внес Huawei в "черный список", тем самым перекрыв компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Компании Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Позднее Вашингтон предоставлял Huawei отсрочки, разрешив покупать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Последнее продление сроком на три месяца разрешения американским компаниям на бизнес с китайской Huawei было дано в ноябре.