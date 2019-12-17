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МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" Михаила Гуцериева и Forbes отзывают иски друг к другу в связи с достижением соглашения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сафмар".

"Сафмар" и Forbes отзывают иски в связи с достижением соглашения, которое устраивает обе стороны", — сообщили в компании.

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман подтвердил РИА Новости, что стороны в досудебном порядке сняли претензии друг к другу.

"Forbes и "Сафмар" не имеют друг к другу претензий. Все споры сняты в досудебном порядке. Подробностей никаких дать не могу в связи с подписанным соглашением о неразглашении", — рассказал Озман.

Группа "Сафмар" 11 октября распространила официальное заявление после публикации на сайте Forbes статьи "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова". В статье со ссылкой на два источника сообщалось, что "банк непрофильных активов, также известный как "Траст", подсчитал, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянником Микаилом Шишхановым, перед банками составляет примерно 1 триллион рублей, или 15 миллиардов долларов по текущему курсу ЦБ".

В заявлении же на сайте "Сафмара" утверждалось, что опубликованные изданием сведения не соответствуют действительности и что "материал Forbes – это откровенная ложь и дискредитация группы". В заявлении также подчеркивалось, что "ни "Сафмар", ни ее основной владелец М.Гуцериев, не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка, МДМ-Банка и Рост-Банка и любым другим обязательствам бывших контролирующих акционеров и топ-менеджеров указанных кредитных организаций, в частности М. Шишханова, А. Лукина, П. Морсина, К. Калагина".

В декабре Михаил Гуцериев и "Сафмар" направили иск к АО "АС РУС Медиа", издателю российской версии журнала Forbes. Издатель российского Forbes также обратился с иском о защите деловой репутации к группе "Сафмар", предварительные слушания должны были пройти в Арбитражном суде Москвы 19 декабря.