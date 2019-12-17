ВАШИНГТОН, 17 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп планирует посетить Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет 21-24 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации.

Согласно информации издания, сопровождать Трампа в поездке будет министр финансов Стивен Мнучин. Белый дом пока официально не подтвердил планы Трампа по поездке в Давос.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в планах российского лидера нет поездки на Давосский форум. Во вторник Guardian сообщила со ссылкой на источник, что британский премьер-министр Борис Джонсон также не планирует поездку в Давос в том году.

В январе этого года президент Трамп отменил поездку в Давос на Всемирный экономический форум из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна в Давос не поехали не только Трамп, но и вся американская делегация.