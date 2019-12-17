БРЮССЕЛЬ, 17 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Каждый десятый работающий человек в Европе получает заработную плату, которая не даёт ему возможности жить достойно, сказал еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит на пресс-конференции в Страсбурге, которая транслировалась службами ЕК.

Европейская экономика растёт седьмой год подряд, а уровень безработицы в Евросоюзе в настоящее время находится на рекордно низких уровнях — чуть выше 6%, напомнил он. За десять лет 7 миллионов человек вышли из уровня бедности или социального отчуждения, добавил еврокомиссар.

И все же несмотря на то, что бедность отступает, "в Европе каждый десятый работник получает зарплату, которая не позволяет ему жить достойно", подчеркнул Шмит.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будучи ещё кандидатом на этот пост, отмечала летом, что заработная плата во всех странах Евросоюза должна позволять людям существовать, поэтому необходимо бороться за установление минимальных уровней зарплат во всех странах ЕС. Официальное предложение по этому поводу ожидается в январе 2020 года, отметил Шмит.