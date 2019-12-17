МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию девятого декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Отмечается, что лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер".