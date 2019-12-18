ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. Профильный комитет палаты представителей США во вторник поддержал договор о торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой.

Документ был принят простым большинством голосов в результате устного голосования членов комитета по путям и средствам. Теперь он будет направлен на рассмотрение общего состава палаты представителей для ратификации.

Ранее Мексика стала первой из участников договора, ратифицировавших его, ожидается, что Соединенные Штаты и Канада сделают это в 2020 году.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.