С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек /ПРАЙМ/. Конституционный суд (КС) России в четверг провозгласит постановление по делу о проверке конституционности положения Налогового кодекса (НК) РФ, согласно которому операции по продаже имущества предприятия-банкрота не облагаются НДС, что лишает покупателя права на налоговые вычеты.

"Девятнадцатого декабря… Конституционный Суд РФ в открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ. Рассмотрение запроса арбитражного суда Центрального округа состоялось 14 ноября 2019 года", — говорится в материалах КС.

Арбитражный суд Центрального округа рассматривает спор между мясоперерабатывающим комплексом "Подлесный" и межрайонной инспекцией ФНС РФ №5 по Курской области. Мясоперерабатывающее предприятие приобрело свиней у признанного банкротом аграрно-производственного центра "Фатежский". При этом свинокомплекс оформил и выставил счета-фактуры с выделенной в них суммой НДС, которую "Подлесный" заявил к вычету в уточненной декларации по НДС за 4 квартал 2016 года.

По результатам камеральной проверки этой декларации мясопереработчиков обязали уплатить НДС, а также пени и штраф. Арбитражные суды отказались признавать оспоренное "Подлесным" решение налоговой инспекции недействительным. Согласно их позиции, спорное положение Налогового кодекса устанавливает, что операции по реализации имущества банкрота не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. Соответственно, у продавца не было оснований выделять в счетах-фактурах сумму НДС, а покупатель был не вправе претендовать на налоговые вычеты.

По оценке заявителя, буквальное содержание этой нормы в ее взаимодействии с другими положениями налогового законодательства не позволяют с определенностью установить, какие операции налогоплательщика-банкрота исключены из объекта налогообложения: все операции по реализации имущества банкрота, либо только составляющего конкурсную массу.

"Это не исключает двойного налогообложения, когда НДС платит и покупатель, и продавец. Несмотря на то, что продавец уже уплатил НДС, покупатели продукции под видом НДС фактически вынуждены уплачивать налог с оборота, то есть налог, не установленный законом", — приводится позиция заявителя в материалах Конституционного суда.

Как отмечается, соответствующее правовое регулирование также создает предпосылки для нарушения конституционного принципа равенства, поскольку приводит к установлению существенно различных условий налогообложения хозяйствующих субъектов только в зависимости от того, оказались ли их поставщики банкротами на этапе исполнения договоров.