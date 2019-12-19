МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Основатели сайта Showroomprive Эрик и Мишель Даян собираются перезапустить модный дом Sonia Rykiel, ликвидированный в июле, передает агентство Франс Пресс.

Суд Парижа в четверг вынес решение о ликвидации модного дома из-за банкротства в июле. Финансовые трудности Sonia Rykiel начались после смерти создательницы бренда Сони Рикель в 2016 году. За прошлый год модный дом потерял 30 миллионов евро.

"Дом Sonia Rykiel вернется в 2020 году, новое приключение для марки и двоих предпринимателей", — говорится в коммюнике сайта.

Бренд Sonia Rykiel был основан в 1968 году. Его основательница Соня Рикель получила прозвище "Королева трикотажа" благодаря созданию модели свитера специально для женщин – с длинными рукавами и укороченным, зауженным низом — которая получила название Poor Boy Sweater ("свитер бедного мальчика").