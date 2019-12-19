АФИНЫ, 19 дек /ПРАЙМ/. Парламент Греции в среду вечером одобрил бюджет на 2020 год, который предусматривает рост экономики на 2,8%.

Председатель парламента предложил для ускорения процедуры голосования встать тем депутатам, которые поддерживают проект бюджета на следующий год.

"Бюджет принят большинством голосов", — объявил спикер после того, как встали депутаты правящей партии "Новая демократия".

Помимо этого, было проведено электронное голосование по доходной и расходным статьям бюджета.

"За" проголосовали 158 депутатов правящей партии в 300-местном парламенте, 139 депутатов оппозиционных партий были против, трое отсутствовали. В обсуждении основного финансового документа участвовали более 220 депутатов.

"Этот бюджет знаменует собой возвращение нашей родины в будущее. Бюджет включает в себя все реформы, которые мы приняли. Бюджет не только не налагает никаких дополнительных ограничительных мер, но и снижает нагрузку на домохозяйства и предприятия", — заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

По его словам, усилия правительства уже привели к изменению имиджа Греции и обстановки.

Бюджет предусматривает рост экономики на 2,8% в постоянных ценах в 2020 году, до 197,315 миллиарда евро, и на 2,2%, согласно уточненным статистическим данным, в 2019 году, до 190,004 миллиарда евро. Согласно проекту бюджета, значительно вырастут все компоненты экономического роста — потребление, экспорт и инвестиции.

ВВП Греции впервые за много лет приблизится к 200 миллиардам евро, национальный доход вырастет примерно на 7 миллиардов евро в этом году. Это означает рост доходов на домохозяйство на 1600 евро.

Бюджет предусматривает увеличение налоговых поступлений в 2020 году при снижении налогообложения физических и юридических лиц на 1,2 миллиарда евро. В бюджете заложен первичный профицит в 3,56% ВВП. Рост частного потребления прогнозируется в 1,8%, общественного – в 0,6%.

В 2020 году госдолг прогнозируется в 351,16 миллиарда евро, или 178,0% ВВП. Для сравнения – в конце 2019 года он должен составить 350,96 миллиарда евро, или 184,7% ВВП, а в конце 2018 года составлял 358,949 миллиарда евро, или 194,3% ВВП.

Бюджет предусматривает дальнейшее снижение безработицы до 14% с нынешних почти 15,9%, или уменьшение на 100 тысяч количества безработных.