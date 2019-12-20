МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров впервые осужден в России, он получил 2 года условно, говорится в сообщении международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB, которая участвовала в расследовании, инициированном правообладателем.

"Красногорский городской суд Московской области вынес приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров, обвиняемому по ч.3 статьи 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав"). "Пират" зарабатывал на показе нелегального видео-контента — киноновинок, популярных фильмов и сериалов. По приговору суда владелец сети пиратских онлайн-кинотеатров получил 2 года условно — это первый подобный судебный прецедент в России", — говорится в релизе.

Специалисты Group-IB Anti-Piracy еще в 2018 году обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их "зеркал". Как отмечается, библиотека каждого сайта насчитывала более 10 тысяч наименований. "Пират" получал контент от одного из крупнейших пиратских CDN (сеть доставки контента) — Moonwalk (прекратил работу в октябре 2019 года). Рекламодателями, как говорится в сообщении, были онлайн-казино — 1xbet и Azino777, которые также через CDN-провайдеров поставляли готовый контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

По данным Group-IB, до блокировки в РФ в феврале 2018 года посещаемость одного из "зеркал" Kinogb.club составляла 26,6 миллиона пользователей в месяц. В целом средний заработок пиратов от рекламы за 1000 просмотров составляет 2,5 доллара. Таким образом, среднемесячный доход с крупных пиратских сайтов может достигать 8,5 тысячи долларов, отмечается в сообщении.

Group-IB неоднократно предупреждала владельца пиратской сети о нарушении авторских прав и требовала прекратить нелегальное использование чужой интеллектуальной собственности. Однако "пират" не реагировал и в случае технической блокировки своих "зеркал" создавал новые. В ходе расследования, инициированного правообладателем, Group-IB удалось выявить цифровые следы преступника, а затем установить его личность. Весной 2019 года владелец пиратской сети был задержан в Подмосковье, ему предъявили обвинения. На допросе он дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием, а в декабре в суде был признан виновным, говорится в сообщении.

"Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают "пиратки" в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится", — прокомментировал руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.