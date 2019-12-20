ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на скорое одобрение торгового соглашения с Мексикой и Канадой в сенате США вслед за палатой представителей.

Трехстороннее соглашение о свободной торговле — одно из крупнейших в мире.

"Сегодня палата представителей приняла соглашение США, Мексики и Канады (USMCA), что ознаменовало собой крупную веху в экономическом сотрудничестве в нашем регионе. Следующий шаг — принятие в сенате США, мы рассчитываем, что это произойдет скоро", — говорится в заявлении Помпео.

Он поблагодарил своих партнеров по переговорам из двух других стран.

Палата представителей США одобрила соглашение в четверг, это стало крупной победой для администрации Дональда Трампа. Голосование в сенате, скорее всего, пройдет уже в следующем году.

Ранее Мексика стала первой из участников договора, ратифицировавших его.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы администрации Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Новый договор назвали USMCA. Он пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.