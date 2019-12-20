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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Глава Конституции РФ — Большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась больше четырех часов, не став ни самой короткой, ни самой длинной. Специальный корреспондент "Ъ" отвечает на вопрос, какой же она стала. По его мнению, она стала прежде всего пресс-конференцией, на которой Владимир Путин благословил любые изменения в Конституции страны, предложив не трогать одну только первую ее главу.

— Враг у дверей — Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ. Неизвестный выстрелами из автомата убил сотрудника спецслужбы, ранил еще пять человек, а потом сам был ликвидирован чекистами. Пока уголовное дело расследуется как посягательство именно на правоохранителей, но впоследствии в нем может появиться статья о терроризме.

— ВВП познается в сравнении — Банк России в ноябрьском бюллетене "О чем говорят тренды" представил развернутое объяснение причин, предположительно в силу которых совет директоров ЦБ в начале декабря понизил ключевую ставку на 0,25%. Одновременно материалы ЦБ позволяют составить представление о том, как его экономисты видят экономическую картину первого полугодия 2020 года.

— Интернет снимает номера на час — Требование обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона спровоцировало рост сервисов анонимной верификации, обнаружили эксперты по информационной безопасности. Подобные ресурсы могут использоваться для распространения вредоносного софта или другого мошенничества. Онлайн-ресурсы блокируют пользователей, которые верифицируются с помощью арендованных номеров, но их пул быстро обновляется.

— Госзакупки ждет сквозной учет — Процесс введения электронного документооборота на всех стадиях госзакупок потребует интеграции Единой информационной системы (ЕИС) и с централизованной бухгалтерией ведомств, и с бухгалтериями заказчиков и поставщиков, рассказали вчера в Федеральном казначействе. Автоматизация позволит оптимизировать работу заказчиков и гарантировать поставщикам платежи по закупкам.

— Конституционный суд принял НДС к вычету — Конституционный суд (КС) постановил скорректировать норму Налогового кодекса, на основании которой налоговики отказывали в праве на вычет НДС покупателям продукции компаний-банкротов. Юристы приветствуют решение КС, однако отмечают, что сделанные судом оговорки — в частности, о том, что вычет не положен, если конкурсный управляющий и покупатель продукции знали о невозможности уплаты НДС продавцом-банкротом,— могут вызвать новую волну споров и толкований.

— Инвестиции не доходят в экономику — Ноябрьский аналитический доклад ЦМАКП "Тринадцать тезисов об экономике" отмечает крайне слабые темпы роста капитальных инвестиций (как и других показателей внутреннего спроса), близкие к стагнации. По оценке аналитиков центра, с учетом сезонности в первом квартале их прирост оказывается слабым падением (минус 0,1%), во втором — инвестиции росли на 0,6%, в третьем — на 1%.

— Люди с ВИЧ просят президента помочь с усыновлением — Участники Форума людей, живущих с ВИЧ, пожаловались президенту РФ на дискриминацию: люди с ВИЧ не могут усыновлять детей из-за норм, которые правительство намеревалось пересмотреть. В частности, до сих пор не разработан правительственный акт, исключающий ВИЧ-инфекцию из перечня заболеваний, препятствующих процессу усыновления или взятия под опеку. Согласно плану реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ, это должно было произойти еще в середине прошлого года.

— Обыски провели по полицейской страховке — Сотрудники Следственного комитета России (СК) и оперативники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД провели обыски и выемки документов как в здании полицейского ведомства, так и по месту жительства бывших и действующих сотрудников министерства.

— "Христос во гробе" остался без владельца — Верховный суд России (ВС) исключил из решений судов трех инстанций указание о возвращении картины Карла Брюллова "Христос во гробе" законным владельцам Александру и Ирине Певзнер, поддержав кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека. Это произошло спустя 16 лет судебных разбирательств: до этого оспорить факт, что картина принадлежит именно Певзнерам, никто не пытался.

— Конституционный суд просят вспомнить про Ильдара Дадина — В Конституционный суд (КС) РФ подана жалоба на статью 212.1 УК РФ, которой установлена уголовная ответственность за "неоднократные нарушения" на митингах. Жалобу подали представители программиста Константина Котова, который был осужден на четыре года колонии.

— Процесс импичмента дошел до проволочек — После вынесения Палатой представителей Конгресса США импичмента президенту Дональду Трампу политическая битва в Вашингтоне перемещается в верхнюю палату — Сенат. Инициировавшая процедуру импичмента спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси взяла паузу, сообщив, что демократы пока не готовы назначить своих обвинителей в Сенате.

— Обменный маневр — Несмотря на провал состоявшегося в среду в Минске заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ), Киев с одной стороны и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) с другой не теряют надежду на обмен пленными до конца года. Обсуждение вопроса может состояться в формате видеоконференции в понедельник, 23 декабря. Ответственность за задержку в реализации планов, согласованных на парижском саммите в "нормандском формате", стороны возлагают друг на друга.

— Департамент Северной Америки МИД России возьмется за былое — Как стало известно "Ъ", в МИД РФ грядут важные перестановки. Одно из ключевых подразделений ведомства — Департамент Северной Америки — возглавит нынешний посол России в Канаде 59-летний Александр Дарчиев. 17 декабря газета РБК сообщила, что нынешний руководитель этого департамента Георгий Борисенко станет послом России в Египте.

— Большие и маленькие — На сайте Русфонда опубликован новый выпуск ежегодного справочника о деятельности благотворительных фандрайзинговых фондов "Русфонд.Навигатор". Это сведения о работе 545 НКО из 67 регионов России в 2018 году. Данные для "Навигатора" мы традиционно собираем из открытых источников — публичных отчетов фондов в Министерство юстиции РФ, годовых отчетов на их сайтах, а также наших опросов о результатах их деятельности.

— Нездоровый образ бренда — На фоне снижения популярности собственных марок розничных сетей бренды производителей наращивают долю на рынке товаров повседневного спроса (FMCG): на 50 крупнейших уже приходится почти 30% всех продаж. Большую часть, несмотря на ограничения в рекламе, заняли табачные и алкогольные марки.

— Большие турбины вписывают в модернизацию — По данным "Ъ", "Татэнерго" хочет на привилегированных условиях включить реконструкцию Заинской ГРЭС в проект модернизации ТЭС. Президент Владимир Путин по просьбе главы Татарстана Рустама Минниханова поручил правительству проработать такую возможность. Без поддержки правительства, полагают эксперты, проект "Татэнерго" стоимостью 46,6 млрд руб. может не пройти отбор из-за высоких капзатрат.

— Приставов не ждут в банках и ЖКХ — Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц. Это может привести к увеличению регуляторной нагрузки, создаст дополнительные расходы, в результате чего подорожают услуги для населения.

— Предельная нагрузка оказалась непосильной — В ноябре, втором месяце с момента введения показателя предельной долговой нагрузки (ПДН), объем выданных потребительских кредитов упал более чем на 11%. Хотя банкиры уверяли, что готовы к ведению ПДН, с помощью которой ЦБ пытается сдержать рост закредитованности граждан, падение выдачи, наметившееся в октябре, в следующем месяце только усилилось.

— Модернизация ТЭС дешевеет — "Ъ" стал известен предварительный перечень проектов модернизации старых ТЭС с вводом в 2025 году, которые могут пройти отсев правительственной комиссии по электроэнергетике. Список должны утвердить 23 декабря. До половины разыгрываемой мощности в европейской части РФ и на Урале может достаться "Т Плюс" и "Интер РАО", в Сибири — СУЭК. Всего это 19 проектов на 35 млрд руб.

— "Аэрофлот" привязали к плоскому тарифу — Реформа плоских тарифов, по которым группа "Аэрофлот" перевозит пассажиров на Дальний Восток, не произойдет в обозримом будущем. Как заявил президент Владимир Путин, плоские тарифы будут использоваться до тех пор, пока у жителей не вырастет благосостояние. Таким образом, глава государства исключил возможное подорожание билетов на данных направлениях, тем самым поставив крест на планах "Аэрофлота" и Минтранса сократить размер программы из-за убытков авиакомпании.

— Накопления замещают инвестиции — Объем рынка инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) в 2020 году снизится, но всего на 3-5%, прогнозирует агентство "Эксперт РА". В текущем году аналитики ожидают падения сборов более чем на 17%. Основной причиной сжатия рынка стало снижение спроса страхователей на ИСЖ на фоне низких доходностей финансового продукта и большей прозрачности при их продаже.

— "Аквалор" заинтересовал налоговиков — Одна из крупнейших сделок на фармрынке — продажа компанией "Фармамед" российской структуре немецкой Stada бренда "Аквалор" за 5 млрд руб.— может закончиться для покупателя ущербом. Продавец потребовал погасить почти 2 млрд руб., которая ему начислили налоговые органы из-за привлечения к сделке офшорных структур. Такую схему придумали в Stada, которую суд обязал выплатить "Фармамеду" требуемую сумму.

— "РГ-Девелопмент" подъехала к МКАД — Основанная Аркадием Ротенбергом "РГ-Девелопмент" приобрела у "Ростелекома" площадку в Южном Чертаново на юге Москвы примерно в 2 км от МКАД. Этот участок ранее принадлежал госкомпании "Ростелеком", которая не могла реализовать его четыре года. Ей удалось найти покупателя, снизив первоначальную цену на 20%.

— "Атлас" сделает остановку — Онлайн-сервис "Атлас", основанный бывшим главой "Яндекс.Автобусов" Михаилом Томшинским, распространит бизнес-модель, опробованную на белорусском рынке, на соседние страны. Компания, в частности, предложит партнерам в России перейти под ее бренд и создавать автобусные остановки. Модель потребует больших инвестиций, предупреждают эксперты.

— "Ситимобил" подсаживает бизнес — Агрегатор такси "Ситимобил", ставший частью совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанка, начал работать с корпоративными клиентами. Сейчас в этом сегменте лидируют Gett и "Яндекс.Такси". Пока эта ниша занимает около 3% рынка такси, но у нее есть перспективы роста, уверены аналитики и участники рынка.

— Торговля становится тише — На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России. Девелоперы, пытаясь удержать трафик, заполняют торгцентры развлекательными зонами, под которые сдавать помещения не всегда выгодно.

— "Мы хотим стать центром решения бытовых проблем" — Как желание девелоперов строить огромные торгцентры привело к дефициту специалистов, умеющих проектировать небольшие объекты, и почему нишевым ритейлерам интересен районный формат, рассказал управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин согласился изъять из Конституции оговорку, позволившую ему вернуться на пост президента — Согласие президента Владимира Путина вновь изменить Конституцию стало одной из немногих сенсаций его традиционной большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря.

— Даже провалившийся импичмент может навредить Дональду Трампу — Палата представителей конгресса США в среду вечером проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Теперь дело перейдет в сенат, который должен будет организовать судебный процесс. Он может начаться в январе. Для отстранения Трампа необходимо не менее двух третей из 100 голосов сенаторов. Учитывая большинство республиканцев (53 места), импичмент крайне маловероятен, однако он может повлиять на ход избирательной кампании 2020 г.

— Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей — Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10. Это вызывает проблемы не только со здоровьем, но и с экономикой: снижается урожайность, производительность труда, растут расходы на здравоохранение.

— Рисков для мировой экономики становится меньше — Ситуация в мировой экономике стабилизируется. Об этом свидетельствуют последние статистические данные США и Китая и реакция инвесторов на прогресс в их торговых переговорах, а также другие факторы. Но некоторые риски, особенно в Европе, сохраняются.

— Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам — Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат "Единой России" Ильдар Гильмутдинов. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили представители двух пивоваренных компаний, участвовавших в обсуждении проекта на рабочих группах в Минфине.

— Компания Артема Чайки построит гостиницу у Савеловского вокзала — Компания "Три эс ритейл" подала заявку на покупку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Савеловская", сказано в протоколе торгов на сайте инвестиционного портала Москвы. Других претендентов на лот нет. В границах ТПУ "Савеловская" можно построить гостиницу на 13 280 кв. м (180 номеров), говорится в презентации проекта.

— Структура ВЭБа подала иск к Boeing не менее чем на $185 млн — Компания Timaero Ireland 17 декабря подала иск к Boeing в суд Северного округа штата Иллинойс. Истец требует расторгнуть договор от января 2014 г. о поставке 22 самолетов Boeing 737 Max и возместить ущерб. Timaero является структурой "ВЭБ-лизинга", а та, в свою очередь, "дочка" ВЭБ.РФ, следует из иска. Это подтверждает пресс-служба ВЭБа.

— Названа дата первого отключения интернета — Минкомсвязи, сообщил его представитель Евгений Новиков, направило операторам связи и министерствам указания об учениях, предусмотренных законом о суверенном интернете: они пройдут 23 декабря. Обычные пользователи учений не заметят, обещал Новиков, их проведут на выделенных сегментах, стендах и полигонах в Москве и на острове Русский. Проверяться будут целостность, устойчивость функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и сетей связи, фиксированной и мобильной, перечислил он.

— В деле Baring Vostok появился новый фигурант — Бывшего управляющего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова задержали в четверг по делу Baring Vostok, рассказали человек, знакомый с ходом следствия, и собеседник, близкий к одному из акционеров "Восточного". Цакунов подозревается в хищении, его допрашивают следователи, говорят собеседники "Ведомостей": суд об избрании Цакунову меры пресечения состоится в пятницу, 20 декабря.

— Миноритарии "Распадской" пожаловались в Центральный банк — Миноритарии "Распадской" (85,6% принадлежит Evraz Романа Абрамовича и партнеров) подали жалобу в ЦБ России в четверг, 19 декабря, сообщил "Ведомостям" представитель миноритарных акционеров компании, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. "Ведомости" ознакомились с текстом документа, факт ее регистрации подтвердили в ЦБ.

— Минниханов попросил Путина поддержать проект модернизации Заинской ГРЭС — Президент Татарстана Рустам Минниханов в письме на имя президента Владимира Путина попросил поддержать проект модернизации ключевой в регионе Заинской ГРЭС и дать указание правительству включить ее в перечень станций, которые будут обновлены к 2025 г. "Ведомости" изучили копию документа. Вопрос в проработке, подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует в правительстве ТЭК.

— Футбол, долги, каннабис: на чем можно заработать в 2020 году — В 2019 г. риски замедления мировой экономики вынудили центральные банки снижать процентные ставки. Ключевая ставка ЦБ с начала года снизилась с 7,75 до 6,25% годовых, ФРС США – с 2,25–2,5 до 1,5–1,75%, ключевая ставка ЕЦБ осталась на нуле, а депозитная – снизилась с минус 0,4 до минус 0,5%. Дешевеющие деньги подтолкнули многие фондовые и долговые рынки: российский, американский, бразильский фондовые индексы прибавили около 28%, а турецкий и китайский – около 21% в национальных валютах.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Владимир Путин: "В документах Второй мировой все написано. Читайте" — Владимир Путин, отвечая на вопрос "РГ" в ходе большой пресс-конференции, назвал "верхом цинизма" решение Европарламента приравнять советский режим к нацизму и фашизму. "Значит, люди не знают историю. Читать и писать не умеют. Пусть они почитают документы того времени", — заявил президент.

— Тяжелый песок — Введение моратория на выдачу лицензий на добычу россыпного золота на участках, расположенных вблизи водоемов, нецелесообразно. Такой ответ пришел из администрации президента России на обращение 16 российских природоохранных организаций.

— Не должен — не посадят — Верховный суд России внес в Госдуму проект поправок в УПК, который вводит более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком.

— Расплата за входящие — Банк России и Минкомсвязь разрабатывают механизм по блокировке подменных телефонных номеров банков. Это относительно новый, но стремительно развивающийся способ хищения денег у клиентов кредитных организаций. "РГ" разбиралась, можно ли самостоятельно защититься от мошенников.

— Собрали в дорогу — Около 235 миллиардов рублей правительство направит в регионы в следующие три года на развитие инфраструктуры автомобильных дорог. Такое решение приняло вчера правительство России.

— Экспорт на грани — Минпромторг предлагает продлить планы импортозамещения до 2024 года, синхронизировав их по срокам с национальными проектами. В большинстве обрабатывающих отраслей промышленности доля отечественной продукции к этому году должна превысить 70%.

— Скачки на рисках — Колебания цен на нефть все чаще оказываются вызваны не экономическими факторами, а политическими новостями, надеждами или опасениями игроков рынка, а иногда и просто информационными спекуляциями. Последние нередко стали использовать как инструмент давления на рынок, для корректировок стоимости черного золота в нужном для себя направлении.

— Справедливая минимальная — Россияне назвали справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считают, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагает достаточным 21-30 тыс. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления".

— Машины пометят — На машинах, у которых уничтожен идентификационный номер VIN, нанесут дополнительную маркировку. Это предусмотрено законом о регистрации, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

— Есть контакт — В Москве и Вашингтоне обсуждают итоги первой личной встречи в Берне начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, который занял свой пост в конце сентября.

— Гашиш в сумке — 19 декабря в Мособлсуде рассматривали апелляционную жалобу на приговор 25-летней гражданке Израиля и США Нааме Иссахар, осужденной ранее Химкинским горсудом к 7,5 года колонии общего режима. Иностранку признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса РФ: "Незаконное хранение, перевозка, изготовление наркотических средств" и "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".

— Газ попутал — 19 декабря Следственный комитет РФ сообщил, что задержал четверых метрологов филиалов "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Как объяснили корреспонденту "РГ", по версии следствия, эти люди вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, чтобы в них не фиксировались данные о природном газе, который похитило преступное сообщество семьи Арашуковых.

— Банки виснут на трубке — В России растет число виртуальных мобильных операторов и клиентская база таких компаний. По итогам года она приблизится к отметке в 10 млн абонентов. Особенно активно рынок завоевывают виртуальные операторы, запущенные банками.

— Как повезет — В России может быть принят единый стандарт ведения реестров таксистов, который позволит таксопаркам и онлайн-сервисам автоматически проверять у водителей разрешения на перевозки. За передачу заказов таксистам без лицензий введут штрафы.

— За партнера не ответчик — КС РФ подтвердил право покупателя на возврат НДС при совершении сделки с компанией-банкротом. Теперь предстоит устранить обнаруженные разночтения в законодательстве: это может быть корректировка как Налогового кодекса, так и закона о банкротстве.

— Зажгли — 19 декабря из Певека в Москву пришло важное сообщение: первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа.

— Цепляться не стоит — Генеральная прокуратура России усилит надзор в сфере железнодорожного транспорта, в том числе для пресечения фактов зацепинга, задержек поездов и снижения аварийности. Об этом говорится в проекте приказа Генпрокурора Юрия Чайки "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере функционирования железнодорожного транспорта".

— Тянут-потянут — Ситуация вокруг импичмента Дональду Трампу дает наглядную картину того, что ждет США на предстоящих президентских выборах. Когда бы ни завершился процесс, весь будущий год американцам предстоит слушать новые вариации старых аргументов от двух противоборствующих лагерей.

— Давят на газ — Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" в лице своей дочерней компании "Укргаздобыча" подала в Окружной административный суд Киева исковое заявление против правительства Украины.

— Королева без короны — Британская королева подтвердила намерение правительства вывести страну из Евросоюза к 31 января. 20 декабря соответствующие документы поступят на рассмотрение парламента.

— Сноудена лишат гонораров — Экс-агент ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден может остаться без гонораров за свою книгу — вышедшую в этом году автобиографию "Личное дело". Окружной суд города Александрии (штат Вирджиния) удовлетворил иск минюста, потребовавшего от издателей передать правительству все вырученные за нее средства.

— Не сошлись в героях — Выглядит абсурдно, но США, боровшиеся с нацизмом во время Второй мировой войны, отказались на Генассамблее ООН поддержать резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. Впрочем, на этом репутационные потери США не закончились

— Властелин сердец — 22 декабря академику Лео Бокерия исполняется 80 лет. Даже те, кто совсем далек от медицины, от проблем врачевания знают имя этого выдающегося кардиохирурга. Накануне юбилея Лео Антонович побеседовал с обозревателем "РГ" о счастье, смене поколений и планах на будущее.

— Кому укол не писан — В последние годы во многих странах, по информации ВОЗ, заметно осложнилась эпидемиологическая ситуация с корью. О том, как и где правильно лечить эту болезнь, а также когда стоит сделать прививку, обозреватель "РГ" побеседовала с главным санитарным врачом России Анной Поповой.

— Собака мордой вниз — Встаем в позу дерева, а теперь — в позу ребенка. Ну и на "закуску" — "собака мордой вниз"… Американские ученые выяснили, что йога полезна не только для тела, но и серьезно "прокачивает" мозг человека.

— Гора и горе — Какие зимние развлечения врачи считают самыми опасными для детей и как уберечь ребенка от травмы, "РГ" рассказал замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения Александр Брянцев.

— Стрелки спасения — В лесах Вологодского района начали устанавливать опознавательные знаки-стрелки. Благодаря им люди смогут найти дорогу домой или сообщить спасателям, в каком квадрате они находятся.

— Морозы на границе — В преддверии Нового года встретились два сказочных волшебника России и Финляндии — Дед Мороз из Великого Устюга и финский Йоулупукки. Произошло это на российско-финляндской границе в районе таможенного перехода "Брусничное" в Ленинградской области.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Выдержал линию — На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря обсуждались практически все актуальные международные и внутриполитические вопросы. Лидер страны рассказал о возможном изменении Конституции в части двух президентских сроков подряд, затронул резонансное дело Ивана Голунова, осудил скандально известное предложение о сдаче Ленинграда во время Великой Отечественной войны и предложил Западу дать денег Украине.

— Киевский торг — Брюссель, Киев и Москва достигли принципиальных договорённостей по транзиту российского газа через Украину в Европу. Об этом по итогам трёхсторонних переговоров в Берлине заявил бывший еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович. При этом конкретные параметры пока неизвестны: детали итогового документа согласуют 20 декабря, после чего его должны одобрить РФ и Украина.

— Приняли удар — Сотрудник ФСБ погиб, ещё двое получили серьёзные ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером 19 декабря в центре столицы — возле дома № 12 на улице Большая Лубянка. Как заявили в Федеральной службе безопасности, преступник, действовавший в одиночку, нейтрализован. Его личность и мотивы нападения сейчас устанавливаются. Перестрелка у здания ФСБ в канун Дня сотрудников органов госбезопасности была заранее спланирована, считают эксперты.

— Пробирки на дорогах — Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования — инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны.

— Распродажная политика — На любые новые санкции со стороны США Россия будет отвечать зеркально, заявил Владимир Путин. Так президент прокомментировал вопрос о дополнительных ограничениях, одобренных 18 декабря комитетом американского сената. Самые серьёзные угрозы из всего пакета антироссийских мер — это запрет на инвестиции в госдолг РФ, полагают опрошенные "Известиями" экономисты.

— Судебные тезисы — Как и ожидалось, наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с решением исполкома WADA, отстранившего РФ от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Глава набсовета Александр Ивлев заявил, что дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Его могут рассмотреть в конце апреля, прогнозируют юристы.

— Рецепт на здоровье — На развитие здравоохранения в России будет дополнительно выделено 550 млрд рублей, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Деньги пойдут на модернизацию первичного звена — поликлиник, амбулаторий и так далее. Необходимо повышать уровень заработной платы врачей, в том числе избавляться от несправедливой дифференциации, считает президент.

— "Жители Донбасса любят свою малую родину" — Люди в Донбассе на линии фронта до сих пор ежедневно попадают под обстрел. Всё это происходит, несмотря на то, что стороны договорились о бессрочном прекращении огня. В интервью "Известиям" руководитель Красного Креста в Донецке Сирил Жорен рассказал о том, что особенного в конфликте на юго-востоке Украины, как обстоит ситуация по обе линии фронта, а в чем заключается специфика дончан.

— Чип без права передачи — На смену Bluetooth идёт новая, более скоростная и "дальнобойная" технология связи между гаджетами — Ultra WideBand (UWB). Apple интегрировала ее в новые iPhone 11, но в России ею пользоваться нельзя. Добро на это должна дать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Apple направила заявку о выделении частот для UWB в России, однако она вызвала возражения российских ведомств, рассказал "Известиям" источник, близкий к компании – партнеру нескольких производителей электроники.

— Ловля блоков — На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга. Об этом "Известиям" рассказали в топ-5 компаний по кибербезопасности. Десятки банков уже воспользовались этой технологией. Она помогает снизить количество ложных блокировок счетов по "антиотмывочному" законодательству, подтвердили "Известиям" в топ-40 кредитных организаций.

— Картон и Царица Ночи — Немецкая компания инвестировала в свой завод "КНАУФ ПЕТРОБОРД" в городе Коммунар под Санкт-Петербургом 3,5 млрд рублей. На минувшей неделе огромное пространство склада готовой продукции предприятия преобразилось в концертный зал — подиум, в глубине которого был установлен светодиодный экран, софиты, партер для зрителей.

— Летать не вредно — Вопрос о доступности перелётов внутри России прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина от журналиста с Камчатки. Президент признал, что проблема существует и он обсуждал её с правительством и руководством "Аэрофлота", у которого "есть ещё резервы". Волнует этот вопрос и депутатов Госдумы, которые обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой разработать федеральную программу "Авиация малых городов".

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РБК daily

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