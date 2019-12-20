КИЕВ, 20 дек — ПРАЙМ. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что для подписания нового контракта на транзит газа из РФ необходим месяц.

Девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время. В пятницу переговоры проходят в Минске.

"Чтобы подписать полноценное транзитное соглашение (до 1 января 2020 года – ред.) времени крайне мало. Даже глядя на процесс, например, если будет принято решение менять стандартный или типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это техническое ограничение есть", — заявил Коболев в пятницу в эфире радио "Новое время".

Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.