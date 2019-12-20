Власти Аргентины отложили выплаты по казначейским векселям до 31 августа 2020 года
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины, переживающей глубокий экономический и финансовый кризис, отложило на несколько месяцев платежи по казначейским векселям в долларах из-за невозможности выполнить обязательства, следует из указа властей.
"Обязательства по платежам… будут отложены до 31 августа", — отмечается в документе.
Речь идёт о платежах на 9 миллиардов долларов, часть из которых должна была быть осуществлена в пятницу. Отсрочка затрагивает интересы институциональных инвесторов.
В настоящее время новое правительство Аргентины предложило целый ряд мер, направленных на борьбу с дефицитом бюджета и поддержкой социальной сферы.
Президент страны Альберто Фернандес ранее отмечал, что властям страны необходимо поменять экономическую ситуацию в стране, в том числе для обеспечения платежей по долгу.
https://1prime.ru/News/20191220/830721090.html