МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства предложил несколько шагов, которые позволят решить проблему долгостроев в РФ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Счетная палата сообщила о том, что в России 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства, которые финансируются за счет бюджетных источников. Из них долгостроев, которые возводятся свыше 5 лет, на балансе регионов — 3,06 тысячи и еще 3,774 тысячи законсервированных недостроев или тех, строить которые просто прекратили. На балансе федеральных органов исполнительной власти таковых соответственно 258 и 543 объекта.

"Говоря о "незавершенке", мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершенное строительство предполагает все, что строится, в том числе и в нормативные сроки. Поэтому мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи", — приводятся на сайте слова Кудрина.

Он также подчеркнул, что практически каждый пятый объект является проблемным, и ежегодно появляются новые случаи незавершенного строительства, все их нужно быстрее вовлекать в экономику.

"Президент поставил задачу выйти на прорывные темпы роста ВВП. Строительство инфраструктуры – один из драйверов будущего роста и тут важно не допустить новые проблемные объекты", — добавил он.

Отмечается, что бюджетная отчетность — еще одно направление, в котором следует вести работу. Для этого Счетная палата предлагает Минфину и Казначейству предоставлять данные не ежегодно, а ежеквартально. Кроме этого, необходимо унифицировать подходы к учету, так как статистика Росстата и Казначейства не совпадает.

Подчеркивается, что следующий важный шаг в борьбе с долгостроями — определение одного ведомства, которое будет нести за это ответственность. Сейчас этим вопросом одновременно занимаются Минстрой и Минэкономразвития.