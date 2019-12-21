КИЕВ, 21 дек /ПРАЙМ/. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.

Ранее кабмин Украины скорректировал макропоказатели на 2020-22 годы, в котором средний курс заложен на уровне 27 гривен за доллар.

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 (гривны за доллар — ред). Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", — цитирует Милованова агентство УНИАН в субботу.

По словам министра, среди последних хороших новостей для экономики — достижение договоренностей относительно транзита российского газа в Европу.