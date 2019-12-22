МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

По его словам, это закреплено в "дорожной карте", которую подписала российская сторона, ожидается подписание Белоруссией.

"Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой "отмене роуминга" между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года", — сказал пресс-секретарь Минкомсвязи РФ.

"К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков", — добавил Новиков.